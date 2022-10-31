Подмосковный центр занятости начал предлагать белгородским переселенцам варианты трудоустройства | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 13:41 Подмосковный центр занятости начал предлагать белгородским переселенцам варианты трудоустройства Минсоцразвития Подмосковья: из Белгородской области приехали представители 36 профессий

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Эксперты центра занятости населения предлагают переселенцам из Белгородской области варианты трудоустройства. Специалисты работают в детских лагерях, где разместились приезжие, с сегодняшнего утра, рассказала министр соцразвития Подмосковья Людмила Болатаева губернатору Андрею Воробьеву на совещании с зампредами.

Возможность трудоустройства в Подмосковье была одним из самых важных вопросов, прозвучавших от переселенцев. В регион в выходные приехали 370 человек, в том числе 117 взрослых, среди которых представители 36 специальностей. В основном это финансисты или экономисты, учителя и воспитатели, менеджеры и маркетологи, рассказала она.

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«Некоторые оформили отпуск на работе, есть мамы с маленькими детьми, есть те, кто работает удаленно, но есть и те, кто уволился с работы», — отметила Болатаева.

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Специалисты рассматривали вакансии в трех городских округах, где расположены лагеря, ставшие пунктами временного размещения белгородцев. По словам министра соцразвития Подмосковья, есть шесть тысяч вакансий с зарплатой от 38 тысяч рублей.

Губернатор Андрей Воробьев еще 29 октября пообещал, что переселенцам помогут найти работу в Подмосковье.