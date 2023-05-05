Подмосковье 05 мая 2023, 18:27 Подмосковный театр «Огниво» поздравил ветеранов с предстоящим Днем Победы

Читать 360tv в

Театр «Огниво» в Мытищах организовал для ветеранов округа праздник в преддверии Дня Победы. Ученики подготовили для ветеранов творческий подарок — читали со сцены стихи о войне.

«Сегодня мы расширили формат нашего общения с ветеранами. У нас будет встреча поколений. Потому что сегодня придут еще воспитанники школы № 14», — пояснил художественный руководитель театра Алексей Гущук.

«Мы должны помнить свое наследие. Если бы не эти ветераны, которых с каждым годом становится все меньше, мы не узнали бы, что творилось в те годы», — заявила ученица 4 «Б» класса школы № 14 Елизавета Шевалдина.

Когда началась война, Николаю Савостенку было 11 лет. В 1941–1943 годы он воевал в партизанском отряде бригады имени Чапаева. Сегодня его наградили Свидетельством о занесении в Книгу почета.

«Когда нас оккупировали, на третий день расстреляли всех евреев в районе. Потом начали расстреливать семьи коммунистов. И мы все ушли в лес. Сами организовывали взрослые партизанские отряды», — рассказал Савостенок.

Также ветеранов поздравили артисты театра, исполнив песни военных лет. После всех участников мероприятия пригласили на чаепитие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».