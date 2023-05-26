Подмосковье 26 мая 2023, 16:09 Подмосковный театр кукол даст представление в парке усадьбы Кривякино АНО «МосОблПарк»

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Проект «Театр кукол в парке» проведут этим летом в 10 городских округах Подмосковья — об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона. Первое представление состоится 28 мая в усадьбе Кривякино в Воскресенске.

На главной сцене усадебного парка в 13:00 и 15:00 покажут спектакль «Принцесса Крапинка» по мотивам сказок голландской писательницы Анни Шмидт. Затем такие же показы пройдут в других городах.

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В течение лета посетителям парков также предстоит увидеть детские спектакли Московского областного государственного театра кукол «Машенька и медведь», «Клочки по закоулочкам» и «Золотой петушок». Между показами дети смогут познакомиться с артистами и узнать о жизни кукол за кулисами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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