Подмосковье 09 апреля 2024, 16:45 Подмосковный стройнадзор проверил реконструкцию стадиона «Торпедо» в Люберцах Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Сотрудники подмосковного стройнадзора проверили реконструкцию стадиона «Торпедо» в Люберцах. Там появится футбольное поле с подогревом, залы для занятий тяжелой атлетикой и многое другое.

Специалисты проверили готовность фундамента и консрукций подземной части, а также 30% наружных инженерных сетей. После проведения работ на стадионе появится футбольное поле с подогревом, трибуны на 1588 мест, залы тяжелой атлетики и единоборств, медкабинеты, раздевалки, инвентарные, тренерские, душевые и конференц-зал.

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В рамках реконструкции на территории откроют физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальными спортзалами, зоной фитнеса и силовой подготовки. Кроме того, там будет работать площадка для сдачи нормативов ГТО, беговые дорожки и многое другое.

Стадион был построен в 1965 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. После ремонта там смогут заниматься семь тысяч человек.

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