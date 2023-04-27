Подмосковье 27 апреля 2023, 15:16 Подмосковный спортсмен взял золото на Кубке России по парусному спорту Фото: ГБУ МО «ЦСП ОВС»

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Призер чемпионата Европы и многократный чемпион России Сергей Комиссаров стал победителем на втором этапе Кубка России по парусному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Подмосковный спортсмен взял золото в дисциплине «лазер-стандарт». Он обошел соперников из Москвы и Санкт-Петербурга.

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Соревнования по парусному спорту проходили в Сочи с 21 по 27 апреля. На первом этапе Кубка России Комиссаров занял второе место.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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