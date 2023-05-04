04 мая 2023, 23:19
Подмосковный спортсмен выиграл забег на 70 километров на соревнованиях в Геленджике
Бегун из Московской области Антон Нестеренко стал победителем 70-километрового ультрамарафона «Спортмастер PRO Trail Геленджик». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Марафонец из Солнечногорска преодолел свою дистанцию за шесть часов и 52 минуты.
«Очень качественный старт. Первая часть забега проходила за хребтом Маркотх, а там было много-много бродов и очень грязно. Благодаря этому набору удалось сделать небольшой отрыв. Ну, а дальше оставалось только наслаждаться красивыми видами и не сбавлять темп», — рассказал Нестеренко.
Соревнования прошли в Геленджике. В них поучаствовали более 600 бегунов. Призовой фонд соревнований превысил 200 тысяч рублей.
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