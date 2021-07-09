Подмосковный портал госуслуг предложил жителям новые услуги

Перечень услуг на региональном портале для жителей Подмосковья постоянно расширяется. В июне на нем появились новые возможности для застройщиков, абитуриентов и владельцев дронов, сообщила команда губернатора Московской области.

Перевозить строительные отходы в Подмосковье с 1 июня можно только при наличии специального разрешения. Теперь его оформление доступно на региональном портале — услугу поместили в раздел «Экология и природопользование» — «Утилизация отходов». Срок ее предоставления — семь рабочих дней. Если решение положительное, то документ поступает в личный кабинет заявителя.

Выдачу разрешений на ввод объектов капитального строительства в области оптимизировали. При подаче заявления на услугу есть возможность сразу загрузить документы и проверить их соответствие по специальному чек-листу. Обрабатывать заявление будут не более пяти рабочих дней, сама услуга бесплатна и доступна в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы».

Для будущих студентов с 20 июня на портале организовали прием документов в колледжи и вузы по программам среднего профессионального образования. При поступлении без экзаменов форму на портале нужно заполнить до 15 августа. Если же вступительные испытания нужно, то времени у абитуриентов — до 10 августа.

Заявление могут подать молодые люди старше 14 лет. Услуга находится в разделе «Образование» — «Образование детям».

В 20 городских округах Подмосковья теперь оформляют полет дрона или радиоуправляемой модели и выдают разрешение на прыжки с парашютом онлайн. Доступна такая возможность в Бронницах, Долгопрудном, Кашире, Котельниках, Королеве, Клину, Красногорске, Лобне, Лотошино, Люберцах, Можайске, Мытищах, Одинцово, Подольске, Протвино, Реутове, Серебряных Прудах, Талдоме, Химках и Шаховской.