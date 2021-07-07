Жители Подмосковья смогут получать еще сотню услуг онлайн

Свыше семи миллионов человек зарегистрировались на «Госуслугах» Подмосковья за девять лет работы портала. Это цифра, близкая к количеству жителей региона. Для их удобства развивают онлайн-сервисы — к концу года в электронный вид переведут более 100 услуг.

Как сообщил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, доступность госуслуг в Подмосковье активно развивают с 2012 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. На подмосковном портале в электронном виде оказывают 205 государственных услуг, а в этом году запланировали оптимизацию и перевод в „цифру“ более 100 Максим Рымар. Самой популярной онлайн-услугой в первом полугодии 2021-го стала выдача социальных карт. Следом идут запись в кружки, секции и школу, прикрепление к поликлинике, запись на ЕГЭ. А в этом году в онлайн переведут такие услуги, как присвоение квалификационных категорий медикам, ежемесячное пособие детям-инвалидам, оказание экстренной социальной помощи и не только.