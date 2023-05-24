Подмосковье 24 мая 2023, 21:37 Подмосковный перевозчик проинструктировал водителей по вопросам транспортной безопасности

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Перевозчик «Альфа Грант» провел с водителями инструктажи по безопасности дорожного движения и антитеррористической защищенности. Его прошли более 500 человек в Долгопрудном, Лобне, Королеве, Мытищах и Щелкове.

При работе на линии работникам следует напоминать пассажирам не забывать вещи и сообщать об оставленных предметах. Водитель не должен пускать людей в кабину, а на конечных остановках ему надо проверять салон автобуса.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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