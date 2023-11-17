Подмосковье 17 ноября 2023, 16:38 Подмосковный педиатр Елена Позднякова рассказала о последствиях курения вейпов в раннем возрасте Пресс-служба Минздрава МО

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Курение сигарет и вейпов приводит к одинаковым негативным последствиям и может нанести серьезный вред несовершеннолетним. Об этом рассказала педиатр больницы Люберец Елена Позднякова.

С появлением вейпов многие восприняли их как безопасную альтернативу сигаретам, однако их курение имеет такое же вредное влияние на организм. По слова врача, в них также содержатся усилители вкуса, которые вызывают привыкание у детей. На первых порах проблемы могут казаться незаметными, однако накопительный негативный эффект может быть губительным для здоровья.

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«Вдыхание дыма даже с запахами фруктов и сладостей наносит вред в первую очередь дыхательной и нервной системам. Пагубная привычка отрицательно отражается на поведении, дисциплине и усвоении знаний в школе. Напомню, что в федеральном законодательстве есть запрет на курение детям до 18 лет», — сказала Позднякова.

Курящие подростки могут столкнуться с серьезными проблемами во взрослом возрасте. Это хронический бронхит, язвы, а также онкологические заболевания. Вред может нанести даже пассивное курение. Важно рассказывать детям о преимуществах ведения здорового образа жизни.

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