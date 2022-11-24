24 ноября 2022, 14:22
Подмосковный опыт переработки отходов применят в Алжире
Делегация из Алжира во главе с губернатором Абденоуром Рабхи побывала на комплексе переработки отходов «Нева» в Подмосковье. Они обменялись опытом обращения с ТКО с генеральным директором оператора Денисом Буцаевым.
Гости региона заинтересовались созданием комплексного объекта, а котором будут автоматически сортировать пластик, бумагу, картон, стекло и другие фракции. Им также рассказали о технологии компостирования.
Реклама
Делегация высоко оценила российский опыт обращения с отходами и выразила надежду на сотрудничество с Подмосковьем. Так, Алжир планирует создать совместный проект.
Реклама
«У них основная проблема с невозможностью на данный момент перерабатывать. Они фактически все захоранивают, из-за этого у них полигоны горят, гниют — вот все те проблемы, с которыми мы сталкивались в начале реформы, в настоящий момент одолевают наших коллег из Алжира», — рассказал Денис Бацуев.
В будущем делегация России посетит Алжир, чтобы предложить возможные варианты решения проблемы. Кроме того, в рамках сотрудничества возможно приобретение российских технологий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Переработка
Мусор
Реклама
Реклама