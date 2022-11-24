Подмосковье 24 ноября 2022, 14:22 Подмосковный опыт переработки отходов применят в Алжире

Читать 360tv в

Делегация из Алжира во главе с губернатором Абденоуром Рабхи побывала на комплексе переработки отходов «Нева» в Подмосковье. Они обменялись опытом обращения с ТКО с генеральным директором оператора Денисом Буцаевым.

Гости региона заинтересовались созданием комплексного объекта, а котором будут автоматически сортировать пластик, бумагу, картон, стекло и другие фракции. Им также рассказали о технологии компостирования.

Реклама

Делегация высоко оценила российский опыт обращения с отходами и выразила надежду на сотрудничество с Подмосковьем. Так, Алжир планирует создать совместный проект.

Реклама

«У них основная проблема с невозможностью на данный момент перерабатывать. Они фактически все захоранивают, из-за этого у них полигоны горят, гниют — вот все те проблемы, с которыми мы сталкивались в начале реформы, в настоящий момент одолевают наших коллег из Алжира», — рассказал Денис Бацуев.

В будущем делегация России посетит Алжир, чтобы предложить возможные варианты решения проблемы. Кроме того, в рамках сотрудничества возможно приобретение российских технологий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».