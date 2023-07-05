Подмосковье 05 июля 2023, 13:44 Подмосковный онлайн-сервис для кадастровых инженеров принял более 130 тысяч обращений с начала года Мособлгеотрест

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Бесплатный публичный сервис «Кадастровому инженеру» принял более 130 обращений от специалистов и предпринимателей с начала года. Услуга доступна на региональном Геопортале.

«Возможности сервиса позволяют опередить проблему, увеличить точность и предотвратить потенциальный отказ в постановке нового земельного участка на кадастровый учет. Автоматизированный процесс существенно экономит время специалистов и затраты заказчиков», — объяснил министр Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Сервис также позволяет узнать о видах разрешенного использования нового земельного участка, пересечениях его границ с другими наделами и зонами с особыми условиями использования.

Для получения информации нужно будет загрузить файл с координатами планируемого к формированию земельного участка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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