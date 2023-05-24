Подмосковье 24 мая 2023, 13:37 Подмосковный омбудсмен познакомился с воспитанниками мультицентра трудовой интеграции во Всеволожске Пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

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Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская познакомилась с работой Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. Мероприятие прошло в рамках работы Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Ленинградской области.

«Прекрасное учреждение, где люди с ограниченными возможностями могут пройти профориентацию или получить дополнительное образование. Здесь обучают швейному мастерству, садоводству, обувному делу и многому другому», — отметила Ирина Фаевская.

В мультицентре преподают по адаптированным программам. Срок обучения варьируется от двух месяцев до полугода, а возрастная группа слушателей от 16 лет. Выпускники получают сопровождение на рабочем месте в период адаптации группой специалистов учреждения.

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