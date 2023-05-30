Подмосковье 30 мая 2023, 13:59 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская встретилась с женами участников СВО Фотограф Дмитрий Белицкий

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с женами участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в одной из воинских частей.

«Женщины уточняли, каким образом можно получить ту или иную льготу. На все вопросы я дала подробные разъяснения. Темы для обсуждения были самые насущные», — сообщила Фаевская.

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Пришедшие на встречу являются активистками местного Женского совета.

«Многие женщины захотели принимать активное участие в работе Женсовета. Сейчас мы дружим семьями, общаемся», — заявила одна из участниц встречи Наталья.

Фаевская подчеркнула, что аппарат уполномоченного постоянно проводит приемы местных жителей. Связаться со специалистами можно в Telegram-канале, по электронной почте, через официальный сайт или в МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьи бойцов СВО получат помощь фонда «Защитники Отечества».

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