30 мая 2023, 13:59
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская встретилась с женами участников СВО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с женами участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в одной из воинских частей.
«Женщины уточняли, каким образом можно получить ту или иную льготу. На все вопросы я дала подробные разъяснения. Темы для обсуждения были самые насущные», — сообщила Фаевская.
Реклама
Пришедшие на встречу являются активистками местного Женского совета.
«Многие женщины захотели принимать активное участие в работе Женсовета. Сейчас мы дружим семьями, общаемся», — заявила одна из участниц встречи Наталья.
Фаевская подчеркнула, что аппарат уполномоченного постоянно проводит приемы местных жителей. Связаться со специалистами можно в Telegram-канале, по электронной почте, через официальный сайт или в МФЦ.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьи бойцов СВО получат помощь фонда «Защитники Отечества».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама