Подмосковье 19 мая 2023, 13:48 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская вместе с прокурором провела прием жителей Чехова Пресс-служба администрации г.о. Чехова

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Представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской вместе с городким прокурором Виталием Хрипуновым провели прием жителей в Чехове. Мероприятие состоялось 19 мая.

«Татьяна Алексеевна с декабря прошлого года не могла получить необходимое направление для установления инвалидности. Благодаря содействию Виталия Хрипунова заявительница в тот же день была направлена на медико-социальную комиссию», — сообщили в аппарате.

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Заявительница Марина купила участок в деревне Чепелево для строительства жилого дома в 2022 году. Однако ей и ее соседям не согласовали постройку дачи, так как участки оказались в зоне планируемого строительства региональной автомобильной дороги.

«В этом случае заявительнице необходимо обратиться в Совет депутатов городского округа Чехова по вопросу изменения траектории планируемой автодороги», — отметила Фаевская.

Хрипунов взял на контроль вопрос правомерности действий юридического лица при формировании и реализации земельных участков в деревне Чепелево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

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