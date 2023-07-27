Подмосковье 27 июля 2023, 17:33 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская рассказала о правах и обязанностях мигрантов Фотограф Дмитрий Белицкий

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Информационное мероприятие для Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии провела омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская. Темой встречи стали трудовые права и обязанности мигрантов.

«Миграция как внутренняя, так и внешняя — тема важная и актуальная в нашей стране и для нашего Подмосковья в частности. Она требует внимания, особенно в рамках правового просвещения граждан, которые решили изменить свою жизнь, переехав в другую страну», — отметила Ирина Фаевская.

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По словам омбудсмена, не все подходят к переезду осознанно. Некоторые приезжие не знают, как и в какой срок необходимо встать на миграционный учет, какие у них есть права и обязанности, куда обращаться за помощью. Повышение правовой грамотности среди мигрантов — актуальная тема.

Представителям Киргизии рассказали, в каких случаях граждане могут обратиться к омбудсмену Подмосковья, об основных аспектах миграционного законодательства России, о правах и обязанностях иностранцев. Участники мероприятия задали интересующие вопросы по поводу школьного и дошкольного образования детей, по предоставлению мер социальной поддержки и трудоустройству.

Тема миграции вновь стала актуальной в Подмосковье, особенно на востоке региона. На этом сделал акцент губернатор Андрей Воробьев — он призвал глав городских округов наладить диалог с правоохранителями и представителями религий, чтобы держать вопрос под контролем.