Подмосковье 17 июля 2023, 12:36 «Требует внимательного подхода». Андрей Воробьев — о вопросе миграции в Подмосковье Губернатор Подмосковья заявил о важности диалога в вопросе миграции в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Тема миграции вновь стала актуальной в Подмосковье, особенно на востоке региона. На этом сделал акцент губернатор Андрей Воробьев — он призвал глав городских округов наладить диалог с правоохранителями и представителями религий, чтобы держать вопрос под контролем.

Во время заседания губернатор региона отметил, что эту тему уже подробно обсуждали на совещании с правоохранительным блоком из-за ее сложности и взаимосвязанности с работой других систем.

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«Еще раз хочу обратить внимание тех глав муниципалитетов, где разные вопросы и проблемы возникают. Это и Люберцы, и Дзержинский, и Электросталь», — сказал глава Подмосковья.

Андрей Воробьев подчеркнул, что вопрос миграции является сложным и важным. Он призвал обсуждать его на местах с правоохранителями и представителями религий, чтобы снять все шероховатости и недопонимания.

«Обращаю внимание на важность проведения такого разговора. Мы, в свою очередь, ждем предложений, которые помогли бы нам дальше развивать регион, и обеспечивать безопасность, и все, что связано с качеством жизни во всех наших территориях. А все, что касается элементов экстремизма, этим занимается специальное подразделение. Эту тему умышленно проговорил вслух, потому что она беспокоит людей», — добавил губернатор.