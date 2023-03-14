Подмосковье 14 марта 2023, 17:53 Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская не выявила нарушений в изоляторе временного содержания в Солнечногорске

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Омбудсмен Подмосковья Инна Фаевская проверила соблюдение прав человека в изоляторе временного содержания в Солнечногорске. Учреждение заработало в декабре прошлого года.

В ходе проверок уполномоченная не выявила нарушений — все задержанные были обеспечены трехразовым питанием, а камеры были оборудованы по нормативам. Сейчас там содержат 14 мужчин, у которых есть средства личной гигиены и постельное белье. Для их досуга в изоляторе открыли библиотеку и поставили настольные игры.

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«Ко мне обратился только что задержанный гражданин с просьбой помочь ему связаться с супругой. Его просьба была выполнена. Жалоб на условия содержания от него и других задержанных не поступало», — сказала она.

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