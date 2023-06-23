Подмосковье 23 июня 2023, 23:54 Подмосковный омбудсмен Фаевская рассказала школьникам Красногорска о своей работе Фотограф Александр Зубарев

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала старшеклассникам из Красногорска о работе и задачах омбудсмена. Мероприятие прошло в доме культуры «Луч».

«Детям в современном мире очень важно и обязательно знать свои права и обязанности. Я всегда говорю эти два слова вместе, потому что одно не может существовать без другого», — подчеркнула Фаевская.

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Также на встрече ребятам показали фильм «Со дна вершины» режиссера Тамары Цоцории. В картине представлена история лыжника, который лишился обеих ног, но при этом смог жить дальше и вернуться в большой спорт. Лента произвела сильное впечатление на юных зрителей.

«Фильм прекрасный, смотришь на одном дыхании. Это очень красивая история про сильных людей. Спортивный фильм — это культ в России вообще. Мы умеем снимать фильмы, и эта картина это доказывает. Мурашки по коже очень часто были, в некоторых местах даже плакал», — поделился ученик гимназии № 6 городского округа Красногорска Михаил Ульянов.

Фильм основан на реальных событиях. В сценарии использовали историю паралимпийского чемпиона Алексея Мошкина, который также участвовал в создании ленты.

«Эти вехи его становления, они все отражены. То, как он поднимался, то как он встал на протезы, потом встал на ролики, потом встал на лыжи и вот эта история с паралимпиадой, когда француз ему отдал свою медаль — это реальная история», — отметила режиссер Тамара Цоцория.

Кроме того, омбудсмен отметила, что подросткам необходимо прививать любовь к отечественному кинематографу. Истории, подобные сюжету «Со дна вершины», показывают, что не всегда в жизни происходит чудо.

«А для того, чтобы чего-то достичь, надо приложить иногда максимальное количество усилий. Просто преодолеть себя. Я думаю, что фильм очень для них полезен и сыграет определенную роль, конечно, в их мировоззрении», — добавила Фаевская.

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