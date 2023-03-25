Подмосковье 25 марта 2023, 01:28 Подмосковный омбудсмен Фаевская приняла в работу обращения 9 жителей

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с местными жителями в приемной правительства региона. К ней обратилось девять человек.

Жалобы касались вопросов получения компенсации за слуховой аппарат, мошенничества, земельных проблем и других тем.

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«Сегодня Марина Васильевна из Красногорска обратилась с просьбой помочь ей получить компенсацию за покупку слухового аппарата. Как инвалиду ей положена компенсация за средство реабилитации», — заявила Фаевская.

Вопрос пообещали решить совместно с Министерством соцразвития Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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