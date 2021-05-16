Подмосковный музей-заповедник Пушкина стал самым посещаемым в «Ночь музеев»

Традиционная акция «Ночь музеев» прошла в Московской области накануне. Самой популярной площадкой у жителей и гостей Подмосковья стал Государственный историко-литературный музей-заповедник Пушкина в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа. Об этом на своей странице в Instagram написала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она отметила, что минувшей ночью музеи региона посетили более 31 тысячи посетителей. При этом днем людской поток не спал. В течение дня в усадьбе Захарово, где прошло детство Пушкина, и Больших Вяземах побывали почти 75 тысяч человек.

«Дорогие мои коллеги, спасибо вам за вашу работу, за любовь к месту и за творческий подход, который притягивает новых друзей наших музеев», — обратилась Елена Харламова к сотрудникам музея.

Свой пост она сопроводила фотографиями из Государственного мемориального музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока.

Подмосковные музеи пользуются большой популярностью не только у жителей столичного региона, но и гостей со всей страны. В майские праздники культурные учреждения Подмосковья посетили более 115 тысяч человек.

Больше всего гостей было у музея «Зоя» в Петрищеве. Также большой популярностью в майские праздники пользовались историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре и историко-литературный музей-заповедник Пушкина.