Более 115 тысяч человек посетили музеи Подмосковья на майских праздниках

Все подмосковные музеи ждали гостей на майских праздниках. С 1 по 10 мая их посетили более 115 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

В музеи Подмосковья приезжали жители региона, а также туристы из столицы и других городов России.

Больше всего гостей было у музея «Зоя» в Петрищеве. Комплекс в этом году отметил свой первый день рождения. Современный мультимедийный музей в Рузском округе открыли там, где казнили Зою Космодемьянскую.

В комплекс входит Дом Кулика, это место, где девушка провела последнюю ночь перед смертью, Мемориал на месте казни и место первого захоронения.

Также большой популярностью в майские праздники пользовались историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре и историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах.

Большое количество гостей посетило военно-технический музей в Черноголовке и мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину.