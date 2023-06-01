01 июня 2023, 12:50
Подмосковный музей обошел 2 тысячи участников конкурса «Точки притяжения» и стал одним из победителей
Историко-художественный музей в Мытищах получил золотую звезду победителя проекта Росмолодежи «Точки притяжения» в направлении «Культура». В проекте поучаствовали около двух тысяч учреждений со всей страны, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
После победы музею в Мытищах стали доступны привилегии федерального уровня. Например, в нем будут проводить масштабные мероприятия.
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На первом этапе отбора жюри рассмотрели заявки музеев. Затем эксперты оценили музейное пространство. Они инкогнито посещали учреждения и выставляли баллы по нескольким критериям.
«Учитывались санитарно-эпидемиологическое благополучие, нормы и правила пожарной безопасности, географическая доступность площадки», — уточнили в ведомстве.
Росмолодежь организовала конкурс в январе 2023 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.
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