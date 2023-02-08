Подмосковье 08 февраля 2023, 14:29 Подмосковный музей «Горки-Ленинские» получит аудиосистемы для туристов из Китая

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Музей-заповедник «Горки-Ленинские» подпишет соглашение о сотрудничестве с Национальным туристическим офисом КНР 10 февраля. Учреждение получит оборудование для посетителей из Китая.

Делегация посольства КНР посетит музей-заповедник и передаст новое оборудование. Это аудиосистемы, которые позволят туристам из Китая слушать экскурсии на своем языке. Учреждения также подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере культуры. Музей станет первым в России, заключившим такой договор с туристическим офисом КНР.

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За год «Горки-Ленинские» посетили около 1,5 тысячи туристов из Китая. Интерес к нему ежегодно растет.

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