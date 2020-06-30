Завершился ремонт Афанасьевского моста в Воскресенске

Отмечается, что переправу ремонтировали с декабря прошлого года по поручению главы региона Андрея Воробьева в рамках комплексной реконструкции моста через Москву-реку на 0,6 километра автодороги «Ачкасово —Городище — Глиньково — улица Гиганта».

«Ремонт старого сооружения позволит жителям округа ездить по отремонтированному мосту до завершения строительства нового сооружения, что значительно улучшит транспортную доступность ближайших с городом Воскресенск населенных пунктов», — обратил внимание министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Отмечается, что строители заменили барьерное ограждение, дорожную одежду, деформационные швы, а также восстановили защитный слой бетона на опорах старого моста.

На третий квартал 2021 года запланирован запуск рабочего движения по новому мосту. К концу февраля 2022 года планируется полностью завершить все работы.

«Запуск реверсивного движения — это временное решение, чтобы решить проблему передвижения граждан. В сутки порядка 6-12 тысяч человек будут переезжать по этому мосту», — подчеркнул глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.