Подмосковный Минздрав назвал округа с нехваткой медиков

За последний месяц число заразившихся коронавирусом жителей Подмосковья увеличилось на 19%. Снизить нагрузку на стационары поможет контроль лечения жителей на дому. Кроме того, в некоторых округах требуются еще медики. Об этом заявила глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

«Количество заболевших, подтвержденных лабораторными анализами, за месяц у нас выросло на 19% и составило почти 88 тысяч человек. Количество госпитализаций в сутки тоже выросло почти в два раза. Максимальная величина составила 94 пациента в сутки. Проводим более 33 тысяч исследований ПЦР», — рассказала Стригункова.

На домашнем лечении находятся почти 16 тысяч заболевших COVID-19. За неделю в «лидеры» по количеству пациентов с коронавирусом выбились округа: Одинцово, Сергиев Посад, Солнечногорск, Домодедово, Талдом и Краснознаменск.

«Там необходимо усилить работу поликлинического звена и лечения на дому. Контроль лечения на дому позволит снизить госпитализации в стационары. Наш стандарт, к которому мы должны все стремиться, — это четыре дня от вызова врача на дом до назначения лечения. В этот период должны попасть сам вызов, выход врача на осмотр, забор анализа, получение результата и доставка лекарств, необходимых для лечения», — пояснила Стригункова.

Она поручила главам городских округов оценить, есть ли необходимый транспорт, который будет развозить врачей по вызовам, организовать систему сбора и транспортировки мазков, а также привлечь волонтеров. Они будут информировать жителей о результатах тестирования, а также доставлять лекарства на дом пожилым жителям региона.

«По возрастам 53% госпитализированных за прошедшую неделю — это жители старше 60 лет. В связи с введением самоизоляции жителей 65+ и хроническими заболеваниями прошу глав округов привлечь волонтеров для доставки лекарств на дом», — добавила Светлана Стригункова.

Глава Минздрава региона уточнила, что в ноябре будет развернуто еще четыре тысячи дополнительных коек для заболевших COVID-19. Всего места обеспечат в пяти объектах: ФОК в Химках, поликлиника в Подольске для выздоравливающих, Романцево, торговых центр в Раменском и «Крокус Экспо» в Красногорске.

«Создание временных госпиталей на базе не учреждений здравоохранения создает дополнительные проблемы по привлечению работников. Я прошу глав данных округов уделить особое внимание подбору кадров, потому что на текущий момент данные объекты полностью кадрами не укомплектованы», — обратилась Стригункова к главам округов.

Сейчас в медицинских организациях региона работают почти 26 тысяч человек, не считая водителей. Большинство из них трудятся в ковидных госпиталях — это 11,5 тысячи человек.

«За октябрь мы привлекли общими усилиями 1,8 тысячи медиков. При этом 400 — из других регионов», — рассказала Стригункова.

Особенно кадров не хватает сегодня в Раменском, Подольске, Богородском округе, Люберцах, Химках, Красногорске, Павловском Посаде, Балашихе, Серпухове, Домодедово и Бронницах.

Ранее стало известно, что в Московской области возобновился режим самоизоляции для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями.