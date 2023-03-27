Подмосковье 27 марта 2023, 13:04 Подмосковный Минтранс сообщил об изменениях в весенне-летнем расписании аэропорта Домодедово Московский аэропорт Домодедово

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщил о нововведениях в весенне-летнем расписании аэропорта Домодедово. В графике полетов появятся новые направления, также увеличится частота рейсов.

Pegasus Airlines начинает полеты в столицу Турецкой Республики Анкару и в курортные города Бодрум, Газипашу и Даламан.

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Также из аэропорта Домодедово можно будет отправиться в Анталью 39 раз в неделю, в Ташкент — 32 раза в неделю. В Ош и Ереван авиакомпании будут выполнять по 30 рейсов еженедельно, в Шарджу — 28.

Российская авиакомпания Red Wings в апреле откроет новую полетную программу в Даламан и в Измир. С 1 апреля «Ямал» будет осуществлять рейсы в Анталью.

В самые популярные российские города партнеры воздушной гавани будут выполнять более 300 рейсов в неделю. Например, в Сочи — до 120 еженедельно, в Санкт-Петербург — 60 рейсов, в Новосибирск — 49 рейсов, в Екатеринбург и Калининград — по 42 рейса.

Авиаперевозчик «Уральские Авиалинии» добавит рейсы в Грозный — вместо семи самолеты туда будут летать 14 раз в неделю, а в мае авиакомпания нарастит частоту в Минеральные Воды с девяти до 16 рейсов еженедельно. Также NordStar увеличит рейсы по данному направлению с трех до семи.

В Махачкалу S7 Airlines планирует нарастить количество рейсов с семи до 14 в неделю, «Уральские Авиалинии» — с пяти до 16, NordStar — с трех до семи, а «Ижавиа» в столицу Республики Дагестан будет выполнять два рейса в неделю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Московскую область. Их запустят как уже по действующим, так и по новым маршрутам.

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