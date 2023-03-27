Важное 27 марта 2023, 12:38 Губернатор Воробьев рассказал о поставках новых автобусов в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье. Их запустят как по уже действующим, так и по новым маршрутам. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Андрей Воробьев.

Вопрос с автобусами глава Подмосковья назвал традиционным.

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«Слава богу, они к нам приходят в этом году с двух предприятий. Это и КамАЗ, и ЛиАЗ. Частные компании и „Мострансавто“ внимательно работают над тем, чтобы автобусы приходили по расписанию. И там, где запускаются новые маршруты», — заявил Андрей Воробьев.

На маршруты в Подмосковье выводят современные автобусы, оснащенные USB-зарядками для телефонов, дополнительными поручнями, удобствами для маломобильных жителей, камерами видеонаблюдения.

Отдельно Андрей Воробьев отметил, что в некоторых городских округах есть дополнительные предложения по оптимизации маршрутов. Например, в Воскресенске.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин пообещал, что вопрос с расписанием движения общественного транспорта решат в кратчайшие сроки.

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