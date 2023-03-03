Подмосковье 03 марта 2023, 20:12 Подмосковный Минтранс собрал топ-11 автобусных маршрутов региона

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Министерство транспорта Подмосковья составило рейтинг 11 интересных автобусных маршрутов по региону. Необычные места Дубны, Истры, Зарайска и Воскресенска можно посетить на общественном транспорте.

На первом месте рейтинга Министерства транспорта долина цветных озер в Воскресенске недалеко от поселка Фосфоритного. Раньше там добывали фосфаты и песок. Сейчас территория стала привлекать туристов со всего региона и не только. В долине расположились семь озер причудливой формы. Чтобы добраться до красивых пейзажей, нужно сесть на поезд Казанского направления и доехать до платформы 88-й километр. Дальше вам нужен автобус № 29 «Егорьевск — Воскресенск», на нем вы доедете до остановки «Сады».

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Зарайск встретит гостей самым маленьким в стране кремлем, в котором увидите два старинных собора, и остатками ГЭС 60-х годов на реке Осетр. Доехать до ГЭС можно на пяти автобусах: № 35, 43, 38, 39, 62. Ваша остановка — «Стрельцы».

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Истра удивит пирамидой Александра Голода, об энергетическом поле которой ходят разные легенды. До эзотерической точки довезут поезда Курского направления. Доехать нужно до станции МЦД Нахабино, а после пересесть на автобусы № 20, 21 и выйти на остановке «Чесноково».

Закрывает рейтинг Большой Волжский маяк в Дубне. Он находится на берегу канала имени Москвы, который соединяется с Волгой. Посмотреть маяк внутри не получится, но погулять рядом с ним и сделать атмосферные фото можно. Доехать нужно до станции Большая Волга на поездах Савеловского направления. Оттуда до маяка идут автобусы № 55 «Дмитров — Дубна (Университет)» и № 24 «Дмитров — станция Костино».

Сейчас в Подмосковье продолжают обновлять автобусный парк. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе визита на завод «ЛиАЗ».

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