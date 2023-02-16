Подмосковье 16 февраля 2023, 08:39 (обновлено: 16 февраля 2023, 09:40) Подмосковье задает тренд производителям. Как в регионе обновляют парк автобусов Губернатор Воробьев рассказал о программе обновления автобусного парка в регионе Фото: Антон Чернов

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Московской области как постоянно растущему субъекту страны требуется решать вопросы, связанные с транспортными потребностями. В настоящее время в регионе продолжается большая программа обновления автобусного парка, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе визита на завод «ЛиАЗ» (входит в «Группу ГАЗ») в Ликино-Дулеве.

«[Завод „ЛиАЗ“ —] наше стабильно работающее предприятие. Самое главное — принимающее на себя разные вызовы», — подчеркнул глава региона.

Губернатор Подмосковья обратил внимание, что руководство предприятия стремится внедрять инновационные технологии и расширять команду профессионалов. Отдельно Андрей Воробьев обратил внимание, что автобусы, которые выпускает завод, приобретают с гарантированным обслуживанием по контакту жизненного цикла. Это имеет особо значение на фоне того, что Московская область увеличивает программу обновления автобусного парка.

Мы много автобусов покупаем. Регион растет. И малый, и средний, и большой классы нужны. Поэтому всегда приятно приезжать на действующие предприятия. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Глава региона напомнил, что в Ликино-Дулеве расположен также Демиховский завод. Он производит вагоны для пригородного сообщения.

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин отметил, что компания уделяет большое внимание сотрудничеству с Подмосковьем.

«Москва и Московская область задают общий тренд развития автобусостроения. Конечно же, Подмосковье — очень требовательный для нас клиент», — рассказал Сорокин.

Фото: Антон Чернов

По его словам, за последнее время, адаптируя базовые платформы автомобилей и автобусов под требования правительства Москвы, компания проинвестировала порядка 780 миллионов рублей. Причем не все изменения могут быть заметны пассажирам, за исключением более удобного входа, комфортного сидения.

«Сегодня в реальности автобус — это компьютер на колесах, где внимание уделяется его внутреннему содержанию. В первую очередь — безопасности, экологичности», — добавил он.

Сорокин отметил, что компания поставляет в Московскую область полностью низкопольные автобусы. Такие транспортные средства серьезно облегчают доступ и выход из салона для маломобильных пассажиров.

Сегодня Подмосковье осуществляет колоссальную программу обновления общественного транспорта. И мы гордимся тем, что «Группа ГАЗ» включена в эту программу и является основным поставщиком. Вадим Сорокин президент «Группы ГАЗ»

Губернатор Подмосковья добавил, что регион постоянно растет, с появлением новых микрорайонов требуется открывать и новые маршруты.

«Когда ты заходишь в новый автобус, в новую квартиру, в новую машину, мы эти чувства знаем — они очень приятные. Так же, как и приятно, если автобус вовремя приходит и вовремя доставляет тебя в ту точку, в которую необходимо», — сказал Воробьев.

Фото: Антон Чернов

Глава региона также обратил внимание на внедрение в транспортную систему технологии искусственного интеллекта и привлечение в эту сферу высококлассных специалистов, которые разбираются в нюансах, в особенностях логистики.

«И выделенная полоса, и правильно расположенная остановка. От этого зависит и качество жизни. Мы понимаем эти требования жителей и часто бываем на „ЛиАЗе“, работаем с коллегами, которые производят эти прекрасные и надежные автобусы», — добавил он.

По оценке Воробьева, к транспортным средствам завода нет нареканий. Ситуации, что автобус «разваливается» до того, как за него заплатили и приняли в работу, исключены.

Количество автобусов на маршрутах, их точная работа по расписанию, обратил внимание глава региона, безусловно, влияет на качество жизни и настроение людей. Поэтому транспортной сфере всегда будут уделять особое внимание.