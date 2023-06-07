Подмосковье 07 июня 2023, 04:20 Интерактивную инвестиционную карту обновили в Подмосковье Unsplash

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Интерактивную инвестиционную карту обновили в Московской области. О преимуществах портала рассказал заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Инвестиционная карта Московской области уже была отмечена Минэкономразвития РФ в качестве лучшей региональной практики. В этом году мы обновили интерфейс карты, сделав его еще удобнее для пользования. Так, была добавлена функция поиска земельного участка или объекта недвижимости по адресу и кадастровому номеру. На сегодняшний день на инвесткарте отображена информация о 7 611 объектах», — рассказала Зиновьева.

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Также инвесторы могут пользоваться фильтрами по типу объекта недвижимости, муниципальному образованию и другими. Например, указать площадь территории и расстояние до МКАД и ЦКАД.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Инвестиционная карта является одним из пяти элементов регионального стандарта. Для поддержания актуальности регион обязан утвердить инвестиционную декларацию и свод правил, а также создать профильное агентство и комитет. Московская область внедрила все необходимые ресурсы в числе первых субъектов РФ.

Узнать о доступных сервисах для предпринимателей региона можно на инвестиционном портале. Интерактивная карта доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке сельхозпредприятий. Он встретился с представителями хозяйств региона и обсудил развитие ферм.

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