Подмосковье 06 марта 2024, 23:32 Подмосковный Минблаг назвал топ-4 самых популярных парков на праздничных выходных Пресс-служба Минблаго МО

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Министерство благоустройства Московской области опубликовало рейтинг самых популярных парков для отдыха на предстоящих выходных. Развлечения на любой вкус ждут жителей Подмосковья в четырех округах.

В Одинцовском парке культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной любители активного отдыха смогут покататься на лыжах, коньках и тюбинге. Там проложена одна из лучших в регионе лыжных трасс, к тому же часто проводятся тренировки для лыжников и любителей скандинавской ходьбы.

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Парк «Пехорка» в Балашихе после реконструкции понравится всем любителям зимнего отдыха. Здесь также есть веревочный парк для лазания.

Домодедовский парк культуры и отдыха «Елочки» занимает 27 гектаров. Прогуляться по заснеженным тропинкам и подышать чистым хвойным воздухом смогут все желающие. Для детей работает мини-зоопарк, а также кафе.

В клинском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий», который находится на живописном берегу реки Сестры, есть детские и спортивные площадки, веревочный парк, детский сноуборд-парк, каток с теплой раздевалкой, прокат коньков и спортивного инвентаря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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