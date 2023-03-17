Подмосковье 17 марта 2023, 14:41 Подмосковный медиафорум прошел в колледже «Энергия» в Реутове

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Медиафорум «Молодежные медиацентры: успешный запуск» провели в Реутове на базе колледжа «Энергия». Об этом сообщила пресс-служба Минобразования Подмосковья.

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Форум был организован Академией социального управления. Здесь на одной площадке собрали студентов и преподавателей профессиональных образовательных организаций региона.

На форуме состоялась пленарная сессия, прошли мастер-классы, круглые столы и деловые игры.

«Обсуждались проблемы, связанные с организацией и работой молодежных медиацентров в образовательных учреждениях СПО Московской области, а также вопросы развития медиакомпетенций у студентов и преподавателей колледжей», — сообщили в пресс-службе Минобразования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности IT и умных технологий в образовании детей.

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