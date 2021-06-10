Подмосковный КПО «Дон» отсортировал 290 тысяч тонн мусора за год

На комплексе переработки отходов «Дон», находящемся в Кашире, за год отсортировали 290 тысяч тонн мусора. Каждый день он поступает сюда в объеме, сопоставимом со средним весом пяти пассажирских самолетов.

Так, ежедневно комплекс принимает более 800 тонн отходов. А это означает — их уже не отвозят на полигоны, как было раньше. Теперь мусор сортируют и экологично перерабатывают.

В «РТ-Инвест» отметили, что комплекс отвечает самым высоким экологическим стандартам.

Его запуск позволил вторично использовать 50% всех отходов, которые поступают как из Каширы, так и соседних городских округов пресс-служба «РТ-Инвест».

КПО «Дон» открыли летом прошлого года. Старт его работе дали губернатор региона Андрей Воробьев, генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, зампред правительства России Виктория Абрамченко и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.