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    10 июня 2021, 10:04

    Подмосковный КПО «Дон» отсортировал 290 тысяч тонн мусора за год

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    На комплексе переработки отходов «Дон», находящемся в Кашире, за год отсортировали 290 тысяч тонн мусора. Каждый день он поступает сюда в объеме, сопоставимом со средним весом пяти пассажирских самолетов.

    Подмосковный КПО «Дон» отсортировал 290 тысяч тонн мусора за год | Изображение 1

    Так, ежедневно комплекс принимает более 800 тонн отходов. А это означает — их уже не отвозят на полигоны, как было раньше. Теперь мусор сортируют и экологично перерабатывают.

    В «РТ-Инвест» отметили, что комплекс отвечает самым высоким экологическим стандартам.

    Его запуск позволил вторично использовать 50% всех отходов, которые поступают как из Каширы, так и соседних городских округов

    пресс-служба «РТ-Инвест».
    Подмосковный КПО «Дон» отсортировал 290 тысяч тонн мусора за год | Изображение 2

    КПО «Дон» открыли летом прошлого года. Старт его работе дали губернатор региона Андрей Воробьев, генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, зампред правительства России Виктория Абрамченко и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.