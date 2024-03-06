Подмосковье 06 марта 2024, 14:10 Подмосковный Комлесхоз запустил голосование за лучшее фото зимнего леса Комитет лесного хозяйства Московской области

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Комитет лесного хозяйства Московской области объявил открытое голосование за лучшую зимнюю фотографию. Все желающие смогут отдать свой голос до 7 марта.

Как рассказали в ведомстве, фотоработы прислали практически все лесничества Подмосковья. Каждый автор постарался запечатлеть красоту зимнего леса.

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Жюри пришлось выбирать из 960 прекрасных работ 20 самых лучших.

Пять авторов, набравшие наибольшее количество голосов, получат призы от Комлесхоза. Проголосовать можно до 11:30 по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/65e8159684227c2e8d3580b5/

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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