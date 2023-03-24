24 марта 2023, 15:46
Импортозамещение фасадной керамики наладят в Кашире к 2024 году
Компания «Кератех» вложит пять миллиардов рублей в производство фасадных плит в особой экономической зоне «Кашира». Проект принесет региону сотни рабочих мест.
«На первом этапе будет создано более 100 рабочих мест для жителей, в последующем инвестор увеличит количество вакансий до 200. Строительство нового завода планируется завершить уже в следующем году», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
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Сейчас такой вид термокерамики ввозится в Россию из-за рубежа. Это многократно увеличивает стоимость строительного материала. Новый завод позволит заместить импорт.«Термокерамика по своим свойствам полностью заменит собой газоблок, любой утеплитель, минеральную вату и даже кирпич для полноценного строительства. Этот материал позволит увеличить скорость строительных работ и энергоэффективность объекта», — отметил директор по развитию компании «Кератех» Андрей Грачев.
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Площадь помещений составит 38 тысяч квадратных метров. Технология производства фасадных плит на основе ячеистой термокерамики была разработана в Китае, а в России такой завод будет первым.
«Сначала предприятие планирует выпускать до 1,25 миллиона „квадратов“ продукции в год. Впоследствии мощности завода будут увеличены в два раза», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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