Подмосковье 24 марта 2023, 15:46 Импортозамещение фасадной керамики наладят в Кашире к 2024 году Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Кератех» вложит пять миллиардов рублей в производство фасадных плит в особой экономической зоне «Кашира». Проект принесет региону сотни рабочих мест.

«На первом этапе будет создано более 100 рабочих мест для жителей, в последующем инвестор увеличит количество вакансий до 200. Строительство нового завода планируется завершить уже в следующем году», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Сейчас такой вид термокерамики ввозится в Россию из-за рубежа. Это многократно увеличивает стоимость строительного материала. Новый завод позволит заместить импорт.

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Площадь помещений составит 38 тысяч квадратных метров. Технология производства фасадных плит на основе ячеистой термокерамики была разработана в Китае, а в России такой завод будет первым.

«Сначала предприятие планирует выпускать до 1,25 миллиона „квадратов“ продукции в год. Впоследствии мощности завода будут увеличены в два раза», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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