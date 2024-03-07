Подмосковье 07 марта 2024, 17:27 Подмосковный институт представил мобильную метеостанцию на международном технологическом хабе Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского представил свои передовые разработки на на площадке технологического пространства INTERNATIONAL TECHNOLOGY HUB в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Представители ЦАГИ продемонстрировали достижения центра авиационной науки и разработки молодых ученых. Так, они представили мобильную метеостанцию и эжекционно-диффузионный дефлектор для усиления тяги в вентиляционных и дымовых трубах.

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Участникам технологического хаба также продемонстрировали устройство контроля мореходности «Нерпа» и прототип испытательного стенда для мультироторных дронов «Горизонт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе откроют почти сотню новых школ и детских садов.

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