Подмосковье 04 мая 2023, 15:54 Подмосковный ГУСТ отработал почти 400 заявок из социальных сетей в апреле

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За апрель сотрудники подмосковного Главного управления содержания территорий решили проблемы по 383 обращениям. Они поступили в ведомство из социальных сетей.

«Активнее всего проявили себя жители Орехово-Зуево — 65 сообщений, Химок — 30 обращений, Воскресенский — 25, Клин — 22», — сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Также местные жители жаловались 81 раз на плохую уборку территорий общего пользования и дворов — 41 заявка. О незаконной парковке на газонах сообщали 38 раз.

По словам Аиповой, в начале апреля жители Хотьково в Сергиевом Посаде отметили подтопление во дворе на проезде Строителей, 4. Территориальный отдел оперативно его ликвидировал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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