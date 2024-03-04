Подмосковье 04 марта 2024, 17:01 Сотрудники ГУСТ напомнили жителям Подмосковья о штрафах за незаконные граффити ГУСТ МО

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Свыше тысячи незаконных граффити выявили в Подмосковье за зиму. Жителям напомнили, что размещение таких рисунков может повлечь за собой штраф.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, инспекторы выявили 1167 граффити за зиму. Из них 116 - в Лыткарине. Популярными местами для рисования стали улицы 1-го и 2-го Кварталов, Комсомольская, Ленина и Спортивная.

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Граффити удаляют путем закрашивания или при помощи специальных средств.

Штраф за незаконное размещение рисунков в Подмосковь составляет до 40 тысяч рублей.

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