Подмосковный фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна» получил президентский грант

Грантовую поддержку президента России получили 905 проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Среди них — подмосковный фестиваль «Звенящая струна», который проведут в Дмитровском округе.

В Год культурного наследия народов России поддержаны проекты, направленные на сохранение народных промыслов и традиций, в том числе Шиховский фестиваль музыки и ремесел «Звенящая струна». В региональном Министерстве культуры и туризма рассказали, что мероприятие приурочено к 465-летию подмосковной деревни Шихово под Дмитровом.

Проекты-победители будут реализованы в 80 регионах страны. Общая сумма поддержки культурных инициатив составила почти 2,88 миллиарда рублей.

С июня 2021 года президентский фонд культурных инициатив провел шесть конкурсов: три основных и три специальных. В информационной системе фонда зарегистрировались свыше 76 тысяч проектных команд из 85 регионов. По результатам всех отборов поддержаны почти четыре тысячи проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий на общую сумму более 11 миллиардов рублей.

На следующий конкурс прием заявок начнется 20 октября. Авторы проектов, чьи инициативы не вошли в список поддержанных ранее, смогут пройти обучение, доработать свои заявки и принять участиев следующий раз.

Еженедельно в Подмосковье проходят фестивали, праздники и концерты. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, где узнать обо всех событиях региона.