Подмосковье 14 мая 2023, 17:35 Подмосковный этап олимпиады по робототехнике прошел во Фрязине Unsplash

Читать 360tv в

Региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады состоялся в городском округе Фрязино. В мероприятии участвовали около 300 детей в возрасте от шести до 17 лет. Кроме основной программы, прошло соревнование по сборке моделей на скорость и творческий конкурс.

Юные Маргарита и Тихон уверенно справились с первым заданием олимпиады. Школьники не сомневались в своих способностях, несмотря на большую конкуренцию.

Реклама

«Я сейчас решаю, буду либо биоинженером, либо программистом. Мне какое-то время нравилась эта тема из-за большого заработка, а когда я пришел заниматься, то понял, что мне это очень нравится. Когда ты программируешь, ты можешь в это время что-то собирать, это интереснее всего», — поделились участники.

Тема состязаний посвящена подводному миру. Претенденты на победу должны представить проект, который будет связан с защитой океанов и водоемов от загрязнения или других катастроф.

«Задача робототехники — это стык нескольких наук: физика, математика и программирование. Задача ребят — объединить знания во всех этих областях и научиться решать долгие, сложные задачи, которые не решаются за один раз», — отметила организатор этапа Анна Кармазина.

Победители и призеры олимпиады представят Подмосковье на национальном состязании, которое состоится в Челябинске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил «Изобретариум» в Реутове. Его ученики уже несколько лет делают первые уверенные шаги на пути к большой науке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».