Подмосковье 22 апреля 2024, 21:59 Подмосковный «ЭкоЛайн» и «Сбер» начали сотрудничество Министерство ЖКХ МО

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Группа компаний «ЭкоЛайн» и «Сбер» заключили соглашение о партнерстве. Его подписали генеральный директор «ЭкоЛайн-Капитал» Евгений Михайлов и заместитель председателя Московского Сбербанка Герман Барг.

Соглашение направлено на поддержку национального проекта «Экология» и федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Основная цель заключается в долгосрочном сотрудничестве в области управления твердыми коммунальными отходами и расширении инфраструктуры по их переработке.

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Подписание соглашения произошло в Егорьевске на открытии заводов по переработке полимеров «ЭкоЛайн-ВторПласт» и «ЭкоПласт». Завод «ЭкоЛайн-ВторПласт» сможет обрабатывать более 60 тысяч тонн пластиковых отходов в год, производя более 47 тысяч тонн вторичных полимеров. «ЭкоПласт» же будет выпускать 120 тысяч контейнеров для отходов ежегодно, а также товары для дома и быта из вторичной гранулы.

Евгений Михайлов отметил, что сотрудничество со Сбербанком позволит «ЭкоЛайну» решать экологические проблемы более эффективно и достигать поставленных целей. Герман Барг подчеркнул, что соглашение направлено на сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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