Подмосковный банк ликвидирует незаконную свалку в Орехово-Зуево по просьбе Минэкологии | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 17:53 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковный банк ликвидирует незаконную свалку в Орехово-Зуево по просьбе Минэкологии

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Жители деревни Заволенье в Орехово-Зуево обратились в Минэкологии Подмосковья с жалобой на незаконную свалку. Инспекторы выяснили, что участок, на котором обнаружили отходы, принадлежит банку, и поручили устранить нарушения.

Как рассказали в министерстве, банк «Развития-столица» допустил свалку бытовых и строительных отходов на своем участке.

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«Участок не огорожен, любой может въехать на него с грунтовых дорог и сбросить мусор. Наши специалисты установили, что земли принадлежат банку „Развитие-столица“», — заявил глава министерства Тихон Фирсов.

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Собственник получил предостережение с требованием убрать свалку и следить за состоянием участка. Выполнение просьбы проконтролируют инспекторы эконадзора.

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