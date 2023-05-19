Подмосковье 19 мая 2023, 00:30 Подмосковный автомобильно-дорожный колледж пригласил на обучение 225 студентов Автомобильно-дорожный колледж

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Автомобильно-дорожный колледж в Бронницах пригласил на обучение 225 студентов. Приемная кампания в образовательном учреждении стартует с 20 июня, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Документы следует присылать в электронном виде.

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«Для поступления в колледж необходимо, начиная с 20 июня, подать заявление, приложив ряд документов. Это можно сделать легко и быстро: в электронной форме, через портал государственных и муниципальных услуг Московской области», — уточнили в ведомстве.

Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что образовательные кластеры Подмосковья — это уникальные площадки для развития талантов школьников.

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