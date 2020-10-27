Подмосковных землевладельцев оштрафовали на 2,16 млн рублей за неделю

Землевладельцам из Подмосковья выписали штрафы на сумму более 2,16 миллиона рублей за неделю. Комиссии пяти городских округов проверили 31 участок и увидели там несколько нарушений. Среди них борщевик, а также незащищенность земель от эрозии и вредных факторов.

Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. По ее словам, только за неделю неудаленный борщевик выявили более чем на 320 гектарах земли.

В Дмитровском округе трое землевладельцев отдали по 150 тысяч рублей. В Можайске нарушитель один — он заплатил миллион. В Одинцове собственник лишился 150 тысяч рублей, а трое человек из Пушкино отдали по 332 тысячи.

Вместе с тем известно, что все штрафы за зарастание территории Подмосковья борщевиком достигли 171,5 миллиона рублей в этом году. Сумма почти втрое больше, чем в 2019-м.