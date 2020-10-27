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    27 октября 2020, 13:12

    Подмосковных землевладельцев оштрафовали на 2,16 млн рублей за неделю

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Землевладельцам из Подмосковья выписали штрафы на сумму более 2,16 миллиона рублей за неделю. Комиссии пяти городских округов проверили 31 участок и увидели там несколько нарушений. Среди них борщевик, а также незащищенность земель от эрозии и вредных факторов.
    Подмосковных землевладельцев оштрафовали на 2,16 млн рублей за неделю

    Об этом сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. По ее словам, только за неделю неудаленный борщевик выявили более чем на 320 гектарах земли.

    В Дмитровском округе трое землевладельцев отдали по 150 тысяч рублей. В Можайске нарушитель один — он заплатил миллион. В Одинцове собственник лишился 150 тысяч рублей, а трое человек из Пушкино отдали по 332 тысячи.

    Вместе с тем известно, что все штрафы за зарастание территории Подмосковья борщевиком достигли 171,5 миллиона рублей в этом году. Сумма почти втрое больше, чем в 2019-м.