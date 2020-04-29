    29 апреля 2020, 13:54

    Подмосковных врачей ежедневно подвозят до работы. За сутки отправляется больше 400 рейсов

    Анастасия Аброськина, Екатерина Филимонова

    Подмосковное Министерство транспорта организовало перевозку врачей до мест работы. Ежедневно автобусы совершают 417 рейсов.
    Подмосковных врачей ежедневно подвозят до работы. За сутки отправляется больше 400 рейсов

    Это сделали по поручению губернатора. Задействовали больше 170 автобусов «Мострансавто». Они перевозят врачей несколько раз в день — в зависимости от количества смен.

    За десять дней до больниц подвезли уже больше четырех тысяч медиков. Их доставляют к местам работы на базе 30 областных учреждений. Об этом рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

    «Рейсы выполняют в 24 округах, в том числе в Реутове, Химках, Балашихе, Мытищах, Щелкове, Подольске, Люберцах, Одинцове, Красногорске и Домодедове», — уточнила она.

    Однако транспортную работу увеличат, поскольку потребность в перевозках врачей очень высока. При этом до и после каждого рейса все автобусы проходят усиленную дезинфекцию.

    Министерство транспорта организовало перевозку совместно с Минздравом области. Также выделили 40 автобусов, на которых жителей столичного и соседних регионов возвращают домой из аэропорта Шереметьево.