Подмосковье помогло 200 россиянам добраться из Шереметьево до домов и обсерваторов за три дня

Пассажиров встретили сотрудники Министерства транспорта региона. До домов из аэропорта довезли больше 50 жителей столицы и свыше 60 — Подмосковья. Им предстоит соблюдать двухнедельный карантин.

Еще более 80 человек доставили в областные обсерваторы. А десять пассажиров перевезли домой в ближайшие регионы.

В подмосковном Минтрансе выделили 40 автобусов, которые дезинфицируют до и после поездок. На них перевозят жителей столичного и соседних регионов, прибывающих в Шереметьево из зарубежных стран.

Водители строго соблюдают правила безопасности — работают в масках, перчатках и с антисептическими средствами. Все прибывшие в страну россияне тоже прошли обязательный санитарный контроль в аэропорту, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Сначала сотрудники Роспотребнадзора выдают всем защитные средства. Затем пассажиры проходят санитарный контроль. А уже в обсерваторах их обеспечивают питанием и каждый день осматривают врачи.

Россия еще с конца марта закрыла авиасообщение с другими странами, но аэропорты сейчас принимают эвакуационные рейсы.