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    01 июня 2021, 11:23

    Подмосковных водителей призвали к осторожности из-за заморозков

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Заморозки до -2 градусов ожидаются в Подмосковье. До такой отметки температура упадет в ночные и утренние часы 1 и 2 июня. Из-за этого в регионе ввели оранжевый уровень дорожной опасности.

    Подмосковных водителей призвали к осторожности из-за заморозков | Изображение 1

    В областном Минтрансе водителей призвали к осторожности из-за заморозков. Температура будет варьироваться от 0 до -2 градусов.

    Мы рекомендуем пешеходам быть предельно внимательными на переходах, а водителям не превышать скорость и быть аккуратными

    Минтранс Подмосковья.

    В ведомстве подчеркнули, что следует отказаться от обгонов и резких движений на дороге.

    Ранее стало известно, что начало лета в московском регионе оказалось самым холодным за полвека.