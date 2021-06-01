Подмосковных водителей призвали к осторожности из-за заморозков

Заморозки до -2 градусов ожидаются в Подмосковье. До такой отметки температура упадет в ночные и утренние часы 1 и 2 июня. Из-за этого в регионе ввели оранжевый уровень дорожной опасности.

В областном Минтрансе водителей призвали к осторожности из-за заморозков. Температура будет варьироваться от 0 до -2 градусов. Мы рекомендуем пешеходам быть предельно внимательными на переходах, а водителям не превышать скорость и быть аккуратными Минтранс Подмосковья. В ведомстве подчеркнули, что следует отказаться от обгонов и резких движений на дороге. Ранее стало известно, что начало лета в московском регионе оказалось самым холодным за полвека.