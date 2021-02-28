Подмосковных водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за снега и ветра

Власти Подмосковья призвали водителей быть аккуратнее на дорогах. В воскресенье в регионе ожидается снег и ветер. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С 13:00 местами в Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий в виде снега и ветра. Максимальная температура воздуха составит от −2…+1 градуса, к ночи ожидается понижение температуры до −3 градусов», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей быть аккуратными за рулем — не превышать скорость и заранее останавливаться у пешеходных переходов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «360», что в столичный регион пришла «тютчевская» весна.

В течение марта и до середины апреля будет происходить естественное противостояние циркуляционных механизмов — зимних и весенних. Это значит, что будет и похолодание в воздухе, и оттепели, и повышение температуры до +5…+10 градусов. Таяние снега будет происходить очень неравномерно, как обычно это бывает в марте.