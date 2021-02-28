«Тютчевская» весна пришла в столичный регион. Чего ждать от погоды?

Пришла весна, но московская. Март будет как в стихотворении Федора Тютчева «Зима недаром злится…», поэтому пока еще рано радоваться оттепели. Прогнозом погоды с «360» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В течение марта и даже до середины апреля будет происходить естественное противостояние циркуляционных механизмов — зимних и весенних. Это значит, что месяц окажется неоднородным: будет и похолодание в воздухе, и оттепели, и повышение температуры до +5…+10 градусов.

«А это уже действительно такая хорошая температура», — отметил Вильфанд.

Днем 28 февраля температура задержится на нулевой отметке. Осадков не ожидается, только небольшой снег, в том числе мокрый. Но в ближайшую ночь температура опустится, причем довольно заметно. Она будет колебаться в диапазоне от −5 до −7 градусов, по области даже дойдет до отрицательных двузначных чисел.

Днем 1 марта температура все же повысится до положительных значений. Существенных осадков не ожидается, как, впрочем, и в течение всей недели. Температура будет положительной также 2, 3 и 4 марта, аномалии составят пять-шесть градусов. Однако в конце рабочей недели снова произойдет понижение.

Таяние снега будет происходить очень неравномерно, что типично для марта.

«Тот пушистый, легкий снег, совершенно неплотный, который выпал на прошлой неделе, имеет не очень большую плотность. Сейчас тает именно он», — объяснил синоптик.

Потом начнут сходить и другие сугробы. Те слои уже более плотные, поэтому будут таять с существенно меньшей плотностью.